Вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб попал под новые обвинения в коррупции

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) и бывший глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Джеффри Уэбб, который подозревается в коррупции в США, обвинен в мошенничестве на родных Каймановых островах. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, власти заморской территории Великобритании выдали ордер на арест чиновника.

Уэбб был в числе семи чиновников ФИФА, задержанных 27 мая в швейцарском Цюрихе местной полицией по запросу США. Предполагается их экстрадиция в США, где им могут быть предъявлены обвинения в коррупции при выборе стран-хозяек чемпионатов мира-2010 (ЮАР), 2018 (Россия) и 2022 (Катар).

Уэббу на Каймановых островах инкриминируют два случая сговора с целью обмана и по одному случаю злоупотребления доверием и незаконного присвоения собственности. Все обвинения связаны с деятельностью Уэбба в сфере здравоохранения.

"Мы понимаем, что сейчас он задержан полицией Швейцарии. Ожидаем, что сможем запросить его экстрадицию, чтобы он мог ответить на обвинения", - говорится в заявлении антикоррупционной комиссии Каймановых островов.

Уэбб был выбран президентом КОНКАКАФ в 2012 году. После ареста в Цюрихе исполком организации отстранил его от деятельности.