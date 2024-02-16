Вице-президент АФФА: "Карабах" всегда умел творить чудеса

Вице-президент АФФА: Мы всегда ждем от "Карабаха" таких чудес (ТУПО, ПОЭТОМУ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВООБЩЕ УДАЛИЛА)))

"Карабах" всегда умел творить чудеса и радовать Азербайджан своими победами.

Об этом Report заявил вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Вагиф Садыхов, комментируя победу азербайджанского клуба "Карабах" над португальской "Брагой" со счетом 4:2 в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Он выразил надежду на еще большие успехи азербайджанской команды, так как агдамский клуб полностью раскрыл свой потенциал и доказал, что является одной из сильных команд в Европе: "Карабах" настолько поднял свой профессиональный уровень, что сумел привлечь к себе внимание Европы".

Однако бывший главный тренер сборной Азербайджана признался, что счет был неожиданным и приятно удивил болельщиков.

По словам Садыхова, после этой победы у команды есть надежда на выход в 1/8 финала.

Ответный матч между "Карабахом" и "Брагой" пройдет 22 февраля на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.