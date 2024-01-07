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Вице-президент АФФА: Федерация не вела никаких переговоров ни с одним тренером

Вице-президент АФФА: Федерация не вела никаких переговоров ни с одним тренером Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Вагиф Садыхов заявил, что федерация не вела никаких переговоров ни с одним тренером.
Футбол
7 января 2024 г. 14:35
Вице-президент АФФА: Федерация не вела никаких переговоров ни с одним тренером

Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Вагиф Садыхов заявил, что федерация не вела никаких переговоров ни с одним тренером.

Об этом он сказал в заявлении Report, комментируя распространившуюся информацию о подборе специалистов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Специалист, являющийся также членом Специальной рабочей группы, рассказал, что на собраниях этот вопрос не обсуждался.

"На собраниях ничье имя не упоминалось. Пока неизвестно, кто будет возглавлять национальную команду - местный специалист или иностранец", - сказал Садыхов.

Отметим, что главный тренер турецкого клуба "Коджаэлиспор" Эртугрул Саглам написал на своей странице в соцсети, что некоторое время назад получил предложение от АФФА, но не принял его. Имя сербского специалиста Милана Обрадовича также упоминается в списке кандидатов на пост главного тренера сборной.

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Версия на азербайджанском языке AFFA-nın vitse-prezidenti: “Heç bir məşqçi ilə danışıq aparılmayıb”

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