Вице-президент АФФА: "Арсенал" должен пересмотреть контракт Мхитаряна - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с первым вице-президентом АФФА, депутатом Милли Меджлиса Рауфом Алиевым.

- Финальный матч Лиги чемпионов между лондонскими "Арсеналом" и "Челси" состоится 29 мая в Баку. Что вы думаете об этой встрече?

- Азербайджан - спортивная страна, мы и до этого провели много соревнований. I Европейские игры, Игры исламской солидарности, Формула-1 и др. В нашей стране уже проводились чемпионаты Европы и мира по различным видам спорта. Азербайджан полностью готов к такому большому событию. Выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы - важный этап. Те, кто приедут сюда, увидят как организовать мероприятие на высоком уровне.

- Британская пресса уже несколько дней публикует серию статей, критикующих проведение финального матча в Азербайджане. Как вы к этому относитесь?

- Два представителя Англии будут играть в финале. У меня такой вопрос: почему о "Челси" ничего не сказано, но так много пишут про "Арсенал"? Потому что в "Арсенале" играет Генрих Мхитарян, это дело рук армянского лобби. Они не могут смириться с тем, что такое крупное спортивное событие проводится в нашей стране. Правительство Азербайджана и УЕФА предоставили гарантии безопасности, были разосланы письма. Приезжай и играй... Приведу один пример: В нашей стране проводится чемпионат Европы по аэробике. В составе сборной России приехали два армянина - брат с сестрой. Они приехали в Баку, гуляли по городу. Вчера в интервью сказали, что это полностью безопасный город.

- Мхитарян действительно не приехал в Баку по соображениям безопасности?

- А если бы Мхитарян приехал, что бы с ним случилось? Во-первых он футболист клуба. Во-вторых, я думаю, что руководство "Арсенала" должно изучить его контракт. Отказ Мхитаряна не был правильным решением, это нарушение правил клуба. Вот почему клуб должен пересмотреть этот вопрос. Никаких проблем с безопасностью не существует. Президент УЕФА Александер Чеферин также поддержал проведение финала в Баку и сказал, что инфраструктура УЕФА расширяется. Все это дело рук армянского лобби. Высшим органом в мире является Организация Объединенных Наций. Есть четыре резолюции этой организации о том, что Вооруженные силы Армении должны покинуть Нагорный Карабах. С тех пор прошло 26 лет. Покинули они оккупированные территории? Это применение двойных стандартов. Вот поэтому, вся это суета в английской прессе, и это пустяки. Финал пройдет на высоком уровне. Помимо этого, в следующем году в нашей стране будут проведены 4 матча чемпионата Европы. Азербайджан полностью к ним готов, господин президент дал необходимые распоряжения, у нас прекрасный стадион, создан Оргкомитет. Я думаю, что все эти слухи не имеют никакого смысла.

- За какую команду вы будете болеть в финале?

- Я собираюсь поддержать "Челси".

- Именно из-за Мхитаряна?

- Да.

- Вам не кажется, что Мхитарян предпринял этот шаг под давлением властей Армении?

- Может быть и так. Но у страны свои, а у клуба свои законы. Если даже правительство не позволяет этого, я уверен, что вопрос будет рассмотрен с правовой стороны. Одно дело когда клуб решает оставить Мхитаряна, и совсем другое когда футболист сам отказывается ехать на матч. Здесь созданы все условия и обеспечена безопасность. Поэтому спрашивается, почему ты отказываешься? Нам не интересно что на уме у их правительства, мы, как страна, стремимся двигаться только вперед.