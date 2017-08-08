Вице-премьер Украины выразил протест против отсутствия государственного гимна перед игрой "Шахтер" - "Мариуполь"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выразил протест против отсутствия государственного гимна пред игрой "Шахтер" – "Мариуполь" в рамках IV тура чемпионата страны по футболу.

Как сообщает Report, об этом он написал на личной странице в Twitter.

Вице-премьер отметил, что государственный гимн Украины должен звучать до каждой игры чемпионата страны: "До начала дерби в Донецке между "Шахтер" – "Мариуполь" гимн не прозвучал. Куда смотрят организаторы Премьер-лиги Украины? Что значит иное отношение к различным городам? Футбол в стране - спорт №1. Государственный гимн должен звучать во всех городах до всех игр. Это не должно происходить только в Киеве и Днепре. В Полтаве совместное исполнение болельщиков и футболистов гимна во время встречи "Ворскла" – "Динамо" было впечатляющим зрелищем".

Отметим, что матч "Шахтер" – "Мариуполь" завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

Напомним, что Донецкая область Украины с 2014 года перешла под контроль сепаратистов. Из-за оккупации представитель города "Шахтер" проводит игры в Харькове.