Вице-чемпион ЕВРО-2016 завершил карьеру

Французский защитник Лоран Косельни, в составе национальной командой становившийся серебряным призером Евро-2016, завершил карьеру футболиста.

Французский защитник Лоран Косельни, в составе национальной командой становившийся серебряным призером Евро-2016, завершил карьеру футболиста.

Как передает Report со ссылкой на портал Sudouest, 36-летний игрок в январе был исключен из состава "Бордо" из-за высокой зарплаты и слабого, по мнению клуба, уровня выступлений. С тех пор он был переведен на представительскую должность, а бутсы повесил на гвоздь.

"Зная о том, что команда находится в затруднительном положении, Лоран принял предложение занять новую должность и отказаться от причитавшейся ему зарплаты как футболисту, что подтверждает его заботу об интересах клуба. Он хотел бы поблагодарить клуб за оказанное доверие в связи с назначением на должность. Эта миссия является продолжением карьеры, которая заставила всех одноклубников, тренеров и сотрудников, которых он встречал как в клубе, так и во французской команде, уважать Лорана", - говорится в заявлении "Бордо".

Большую часть карьеры Косельни провел в лондонском "Арсенале», за который играл с 2010 по 2019 год. На его счету также 51 матч за сборную Франции.