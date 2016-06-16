​Вице-чемпион Азербайджана продал своего футболиста португальскому клубу

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Стал известен новый клуб покинувшего "Зиря" Нельсона Бонильи.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, сальвадорский нападающий продан португальскому "Насьоналу".

Договоренность между сторонами уже достигнута и после прохождения медицинского обследования 26-летний форвард заключит контракт с новым клубом.

В заявлении отмечается, что согласно заключенному в прошлом году с Боснией контракту, "Зиря" воспользовался правом продления контракта еще на год. За это время от нескольких клубов поступили предложения, связанные с трансфером нападающего: "Бонилья и для нас является важным футболистом, по этой причине контракт был продлен. Однако футбол также есть бизнес. Одна из основных целей любого профессионального клуба связана с достижением развития с точки зрения маркетинга и приобретением прибыли. Было принято решение, что среди официальных обращений предложение португальского клуба "Насьонал" наиболее приемлемо с точки зрения политики и целей нашего клуба. Правда, предложения других клубов с материальной стороны были более выгодны, однако предпочтение было отдано этому варианту с точки зрения имиджа как "Зиря", так и азербайджанского футбола. Предложение "Насьонал" было привлекательным с точки зрения дальнейших перспектив отношений и создания в Португалии интереса к азербайджанскому футболу. Для нас очень важно выступление нашего футболиста в Португалии и упоминание там нашего клуба".

Отметим, что Нельсон Бонилья в сезоне 2015-2016 забил 14 голов и стал вторым в списке бомбардиров. Что же касается "Зиря", команда завершила Премьер-лигу Азербайджана с серебряной медалью.