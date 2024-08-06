"Вест Хэм" подписал футболиста аргентинской сборной

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" подписал игрока сборной Аргентины Гвидо Родригеса.

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" подписал игрока сборной Аргентины Гвидо Родригеса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 30-летний аргентинец присоединился к "Вест Хэму" как свободный агент на основе двухлетнего контракта.

Бывший полузащитник испанского "Реал Бетис" в прошлом сезоне забил 2 гола в 24 матчах данной команды.

Основных своих успехов Родригес достиг на международной арене, выиграв с аргентинской сборной Чемпионат мира 2022 в Катаре, а также два Кубка Америки.