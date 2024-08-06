"Вест Хэм" подписал футболиста аргентинской сборной

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" подписал игрока сборной Аргентины Гвидо Родригеса.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что 30-летний аргентинец присоединился к "Вест Хэму" как свободный агент на основе двухлетнего контракта.
Бывший полузащитник испанского "Реал Бетис" в прошлом сезоне забил 2 гола в 24 матчах данной команды.
Основных своих успехов Родригес достиг на международной арене, выиграв с аргентинской сборной Чемпионат мира 2022 в Катаре, а также два Кубка Америки.