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"Вест Хэм" подписал футболиста аргентинской сборной

"Вест Хэм" подписал футболиста аргентинской сборной Английский футбольный клуб "Вест Хэм" подписал игрока сборной Аргентины Гвидо Родригеса.
Футбол
6 августа 2024 г. 20:22
Вест Хэм подписал футболиста аргентинской сборной

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" подписал игрока сборной Аргентины Гвидо Родригеса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 30-летний аргентинец присоединился к "Вест Хэму" как свободный агент на основе двухлетнего контракта.

Бывший полузащитник испанского "Реал Бетис" в прошлом сезоне забил 2 гола в 24 матчах данной команды.

Основных своих успехов Родригес достиг на международной арене, выиграв с аргентинской сборной Чемпионат мира 2022 в Катаре, а также два Кубка Америки.

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