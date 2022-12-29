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Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года

Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти продлил контракт с клубом до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2024 года.
Футбол
29 декабря 2022 г. 08:09
Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти продлил контракт с клубом до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач.

«Я очень горжусь продлением контракта с «Пари Сен-Жермен». Я приехал в Париж более 10 лет назад, в этот город, который считаю своим вторым домом. Я всегда получал большую поддержку от клуба и болельщиков. с тех пор, как я начал, и я очень благодарен за это. Для меня было очевидно, что моя история будет и дальше писаться здесь. Я надеюсь выиграть еще много трофеев в футболке клуба», — цитирует 30-летнего Верратти пресс-служба клуба.

Он второй в истории «ПСЖ» по матчам за клуб после Жан-Марка Пилорже (435).

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