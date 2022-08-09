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Вернер вернулся в "Лейпциг"

Вернер вернулся в "Лейпциг" Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер вернулся из английского "Челси" в германский "Лейпциг".
Футбол
9 августа 2022 г. 21:59
Вернер вернулся в Лейпциг

Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер вернулся из английского "Челси" в германский "Лейпциг".

Как передает Report, об этом во вторник сообщает пресс-служба "Лейпцига".

Соглашение рассчитано на четыре года.

Вернеру 26 лет, он перешел из "Лейпцига" в "Челси" в 2020 году. В составе английского клуба немец стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе "Челси" Вернер провел 89 матчей и забил 23 гола. За "Лейпциг" футболист выступал с 2016 по 2020 год и забил 90 мячей в 156 играх, первым профессиональным клубом в карьере игрока был "Штутгарт".

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