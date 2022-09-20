Вератти получил травму в матче с «Лионом»

Полузащитник ПСЖ Марко Вератти травмировал ногу в матче восьмого тура французского Лиги 1 с «Лионом» и вернётся в Париж для прохождения лечения.

Полузащитник ПСЖ Марко Вератти травмировал ногу в матче восьмого тура французского Лиги 1 с «Лионом» и вернётся в Париж для прохождения лечения.

Как передает Report , об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Вератти был включён в заключительный состав сборной Италии на предстоящие матчи Лиги наций. В связи с травмой, игрок не сможет помочь своей команды в этих встречах. Италия должна будет встретиться со сборной Англии (23 сентября) и Венгрии (26 сентября).

Напомним, что во вчерашнем матче «ПСЖ» и «Лиона» победу одержал парижский клуб со счётом 1:0 благодаря голу аргентинского нападающего Лионеля Месси.