О нас

Вератти получил травму в матче с «Лионом»

Вератти получил травму в матче с «Лионом» Полузащитник ПСЖ Марко Вератти травмировал ногу в матче восьмого тура французского Лиги 1 с «Лионом» и вернётся в Париж для прохождения лечения.
Футбол
20 сентября 2022 г. 05:58
Вератти получил травму в матче с «Лионом»

Полузащитник ПСЖ Марко Вератти травмировал ногу в матче восьмого тура французского Лиги 1 с «Лионом» и вернётся в Париж для прохождения лечения.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Вератти был включён в заключительный состав сборной Италии на предстоящие матчи Лиги наций. В связи с травмой, игрок не сможет помочь своей команды в этих встречах. Италия должна будет встретиться со сборной Англии (23 сентября) и Венгрии (26 сентября).

Напомним, что во вчерашнем матче «ПСЖ» и «Лиона» победу одержал парижский клуб со счётом 1:0 благодаря голу аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi