Вератти получил травму в матче с «Лионом»

Полузащитник ПСЖ Марко Вератти травмировал ногу в матче восьмого тура французского Лиги 1 с «Лионом» и вернётся в Париж для прохождения лечения.
Вератти был включён в заключительный состав сборной Италии на предстоящие матчи Лиги наций. В связи с травмой, игрок не сможет помочь своей команды в этих встречах. Италия должна будет встретиться со сборной Англии (23 сентября) и Венгрии (26 сентября).
Напомним, что во вчерашнем матче «ПСЖ» и «Лиона» победу одержал парижский клуб со счётом 1:0 благодаря голу аргентинского нападающего Лионеля Месси.