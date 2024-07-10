Венгрия и Турция выступили за созыв конференции по Украине с участием России

Венгрия и Турция поддерживают идею созыва международной мирной конференции по Украине с участием России.

Венгрия и Турция поддерживают идею созыва международной мирной конференции по Украине с участием России.

Как передает Report , об этом заявил в интервью телекомпании М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, рассказывая о встрече премьер-министра Виктора Орбана с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне на полях саммита НАТО.

Согласно информации, Венгрия и Турция "придерживаются единого мнения о том, что в предстоящий период должна быть проведена мирная конференция, в которой примут участие обе противоборствующие стороны".

Глава МИД напомнил, что Россия отсутствовала на мирной конференции по Украине, состоявшейся в июне в Швейцарии, и поэтому "в таком формате там невозможно найти решение".

Сийярто также сообщил, что Венгрия и Турция условились координировать свои действия, "чтобы тема мира вообще как тема могла вернуться в повестку дня международных организаций".

Орбан назвал свою встречу с Эрдоганом в Вашингтоне "миротворческой миссией 4.0". На прошлой неделе венгерский премьер побывал с визитами в Киеве, Москве и Пекине, где обсуждал возможности прекращения вооруженного конфликта в Украине.