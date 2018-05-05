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    Венгер: "Почти все любовные истории заканчиваются плохо"

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер признался, что испытывает грусть из-за скорого ухода из клуба.

    Как передает Report, слова Венгера цитирует Sky Sports.

    "У меня было время свыкнуться с мыслью, что скоро меня не будет в "Арсенале". Это печально, но все любовные истории рано или поздно заканчиваются. Они не всегда заканчиваются хорошо. В большинстве случаев они заканчиваются плохо.

    "Мне грустно, потому что я люблю этот клуб и то, что он представляет. Я провёл здесь 22 года, поэтому уйти непросто. В жизни я сталкивался со сложными ситуациями и столкнусь ещё", – сказал Венгер.

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