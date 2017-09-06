Венгер: "Арсенал" отказался от 60-70 млн за Алексиса Санчеса

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что клуб мог выручить от продажи форварда Алексиса Санчеса £ 60-70 млн (около € 65-76 млн). Игрока пытался купить «Манчестер Сити».

Как передает Report, об этом сказал Венгер в эфире beIN Sports.

«У Алексиса оставался год контракта, мы отказались от £ 60-70 млн, потому что при уходе такого игрока нужна замена. Сегодня у нас есть 107 игроков в Англии, у которых остался год контракта. Тут есть два важных момента. Во-первых, все игроки хотят более высокую заработную плату из-за раздутия цен. Во-вторых, клубы не хотят платить большие деньги за игроков, которые хороши, но не изменят жизнь клуба своим приходом.

Сумма трансферов полностью оторвана от реальности. Вот вам пример: Усман Дембеле в прошлом году стоил 15 миллионов евро, а в этом году — 150 миллионов евро. Независимо от того, насколько хорошо работает тренер, он не может поднять стоимость игрока на 135 млн. Вот почему я говорю о сумасшедшей инфляции», — сказал Венгер в эфире beIN Sports.