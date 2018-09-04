Великобритания может подать совместную с Ирландией заявку на ЧМ-2030

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Великобритания и Ирландия могут подать совместную заявку на проведение в 2030 году чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Футбольная ассоциация Англии ещё не обращалась по этому вопросу в футбольную ассоциацию Ирландии, но может сделать это в ближайшее время. Предполагается, что такой вариант развития событий стал бы благоприятным для обеих сторон. Включение Ирландии позволит решить проблему с Северной Ирландией, не имеющей подходящих стадионов. По словам президента УЕФА Александра Чеферина, совместная заявка повысит шансы на победу. Кроме того, в УЕФА отметили, что пришло время вновь провести турнир в этом регионе.

Одним из препятствий для совместной заявки является факт того, что УЕФА не предоставит всем пяти странам-хозяйкам (Англия Шотлания, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия) путевки на турнир без квалификации.

Отметим, что с 2026 года количество участников чемпионата мира возрастет до 48. Первый мундиаль в новом формате состоится в США.