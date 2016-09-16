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    Вели Гасымов: Я веду переговоры с зарубежными клубами - ИНТЕРВЬЮ

    Если бы я был там, Нефтчи не проиграл бы со счетом 0:8

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Интервью бывшего главного тренера ФК "Нефтчи" Вели Гасымова информагентству Report:

    - Как Ваше самочувствие?

    - Сейчас мне легче. Лечение продолжается на дому. Можно сказать, что уже все в порядке.

    - Распространилась информация о том, что Вы собираетесь за границу. Насколько это правда?

    - Да, подобные разговоры существуют. Это связано с полученными мной предложениями. Мы ведет переговоры с клубом, называть который я пока не хочу. Если договоримся, я уеду работать.

    -Предложение связано с футболом, или же совершенно другой сферой?

    Я всегда был в этой сфере и моя работа была и всегда будет связана с футболом.

    Вы собираетесь ехать в Испанию?

    Мне бы не хотелось делать заявлений по этому поводу. Через некоторое время все прояснится и тогда я смогу дать подробную информацию.

    - В Вашем прежнем клубе - "Нефтчи" произошли новые назначения. Что можете сказать по этому поводу?

    - Каждому, кто работает в клубе, и всем новичкам желаю успехов. Сейчас "Нефтчи" переживает некоторые трудности. Этой команде нужна лишь поддержка. В случае поддержки все вопросы решатся.

    - Когда команда побеждает, футболисты переходят на первый план, а когда проигрывает - тренер. Видите ли Вы причину поражения "Нефтчи" в себе?

    - Если бы я присутствовал на той игре, этого результата не было бы. Есть и некоторые другие вопросы, о которых мне бы не хотелось говорить. Однако, с уверенностью могу сказать, что если бы я присутствовал на той игре, этого результата не было бы.

    - Под "другими вопросами" вы подразумеваете "строить козни"?

    - Мне бы не хотелось говорить на эту тему.

    - Можете ли Вы прокомментировать поражение на игре с "Габалой" со счетом 0:8? Вас не было на стадионе...

    - Я был в больнице и следил за игрой оттуда. Хочу повториться и сказать, если бы я был там, "Нефтчи" не проиграл бы со счетом 0:8.

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