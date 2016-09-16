Вели Гасымов: Я веду переговоры с зарубежными клубами - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Интервью бывшего главного тренера ФК "Нефтчи" Вели Гасымова информагентству Report:

- Как Ваше самочувствие?

- Сейчас мне легче. Лечение продолжается на дому. Можно сказать, что уже все в порядке.

- Распространилась информация о том, что Вы собираетесь за границу. Насколько это правда?

- Да, подобные разговоры существуют. Это связано с полученными мной предложениями. Мы ведет переговоры с клубом, называть который я пока не хочу. Если договоримся, я уеду работать.

-Предложение связано с футболом, или же совершенно другой сферой?

- Я всегда был в этой сфере и моя работа была и всегда будет связана с футболом.

- Вы собираетесь ехать в Испанию?

- Мне бы не хотелось делать заявлений по этому поводу. Через некоторое время все прояснится и тогда я смогу дать подробную информацию.

- В Вашем прежнем клубе - "Нефтчи" произошли новые назначения. Что можете сказать по этому поводу?

- Каждому, кто работает в клубе, и всем новичкам желаю успехов. Сейчас "Нефтчи" переживает некоторые трудности. Этой команде нужна лишь поддержка. В случае поддержки все вопросы решатся.

- Когда команда побеждает, футболисты переходят на первый план, а когда проигрывает - тренер. Видите ли Вы причину поражения "Нефтчи" в себе?

- Если бы я присутствовал на той игре, этого результата не было бы. Есть и некоторые другие вопросы, о которых мне бы не хотелось говорить. Однако, с уверенностью могу сказать, что если бы я присутствовал на той игре, этого результата не было бы.

- Под "другими вопросами" вы подразумеваете "строить козни"?

- Мне бы не хотелось говорить на эту тему.

- Можете ли Вы прокомментировать поражение на игре с "Габалой" со счетом 0:8? Вас не было на стадионе...

- Я был в больнице и следил за игрой оттуда. Хочу повториться и сказать, если бы я был там, "Нефтчи" не проиграл бы со счетом 0:8.