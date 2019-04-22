Вели Гасымов: Проведение финального матча Лиги Европы в Баку имеет большое значение

"В первую очередь выражаю признательность организаторам мероприятия в Москве. Встречи были замечательными. Была предоставлена возможность сфотографироваться с болельщиками и ответить на их вопросы. Я думаю, что каждый остался доволен".

Об этом московскому бюро Report сказал посол предстоящего в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА Вели Гасымов.

"Проведение финального матча Лиги Европы в Баку имеет огромное значение. Мы с нетерпением ждем гостей из разных стран. Финалисты еще не определены, это событие станет большой поддержкой развитию азербайджанского футбола" - сказал В.Гасымов.

Отметив, что проведение финала Лиги Европы в Баку также имеет большое значение с точки зрения популяризации Азербайджана в мире, В.Гасымов назвал это возможностью знакомства футбольных болельщиков всего мира со страной: "С другой стороны, благодаря этому матчу прибывающие в Азербайджан иностранцы увидят тандем современного и старого Баку".

Отметим, что финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Игбал Рустамов