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    Вели Гасымов: Азербайджан обладает опытом в организации международных мероприятий

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Играть в Баку сложно. "Карабах" играет в еврокубках очень хорошо. У этого клуба две команды. Одна выступает на чемпионате, а другая в Европе. Это может стать причиной сюрпризов. Я не знаю как играет "Спортинг". Однако "Карабах" может показать на матчах хорошую игру. Желаю всем командам в группе успехов. Это - очень сильная группа". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Recor, об этом заявил посол финального матча Лиги Европы Вели Гасымов. 

    Он заявил, что верит в успех "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы: "Азербайджан обладает опытом организации международных мероприятий. Приехавшие в Баку получат удовольствие". 

    В.Гасымов также отметил о встрече с Мануэлом Фернандешем, с которым выступал в португальском клубе "Витория": "Приехав сюда я встретил бывшего товарища по команде. Я очень счастлив. Я играл в "Витории" 20 лет  назад. У меня очень теплые воспоминания о моих оставшихся в Португалии друзьях". 

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