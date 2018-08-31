Вели Гасымов: Азербайджан обладает опытом в организации международных мероприятий

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Играть в Баку сложно. "Карабах" играет в еврокубках очень хорошо. У этого клуба две команды. Одна выступает на чемпионате, а другая в Европе. Это может стать причиной сюрпризов. Я не знаю как играет "Спортинг". Однако "Карабах" может показать на матчах хорошую игру. Желаю всем командам в группе успехов. Это - очень сильная группа".

Как сообщает Report со ссылкой на Recor, об этом заявил посол финального матча Лиги Европы Вели Гасымов.

Он заявил, что верит в успех "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы: "Азербайджан обладает опытом организации международных мероприятий. Приехавшие в Баку получат удовольствие".

В.Гасымов также отметил о встрече с Мануэлом Фернандешем, с которым выступал в португальском клубе "Витория": "Приехав сюда я встретил бывшего товарища по команде. Я очень счастлив. Я играл в "Витории" 20 лет назад. У меня очень теплые воспоминания о моих оставшихся в Португалии друзьях".