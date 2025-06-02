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Вели Гафаров: Сборная Азербайджана по мини-футболу признана в Европе как брендовая команда

Вели Гафаров: Сборная Азербайджана по мини-футболу признана в Европе как брендовая команда Сборная Азербайджана по мини-футболу признана в Европе как брендовая команда.
Футбол
2 июня 2025 г. 03:51
Вели Гафаров: Сборная Азербайджана по мини-футболу признана в Европе как брендовая команда

Сборная Азербайджана по мини-футболу признана в Европе как брендовая команда.

Об этом Report заявил вратарь команды Вели Гафаров.

Опытный голкипер высказался о победе коллектива на прошедшем в Баку чемпионате мира.

"Завершить мундиаль в качестве чемпиона - потрясающее ощущение. Поздравляю наших футболистов, азербайджанский народ, руководство и всех, кто нас поддерживал. Действительно высокий уровень организации, и в итоге отличный результат. Победа и радость очень идут азербайджанскому народу. Мы верим, что сможем сохранить титул чемпиона на протяжении многих лет. Сборная Азербайджана по мини-футболу является брендом, как команды Румынии, Чехии и Сербии. Теперь все знают нашу силу. Верю, что нынешнее и будущие поколения достойно оценят это", - сказал В.Гафаров.

Отметим, что сборная Азербайджана в финале со счетом 4:2 выиграла у Венгрии и стала победителем мундиаля.

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Версия на азербайджанском языке Vəli Qafarov: "Azərbaycanın minifutbol yığması Avropada brend komanda kimi tanınır"

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