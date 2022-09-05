Ведущий легионер "Реала" получил испанское гражданство

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил испанское гражданство.

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил испанское гражданство.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, бразилец присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. С тех пор он проживает в Испании на постоянной основе.

Два года назад вингер сдал два необходимых для получения паспорта экзамена – по испанскому языку и по культуре страны.

Благодаря тому, что у Винисиуса теперь есть испанский паспорт, в заявке "Реала" освободилось одно место для потенциального новичка из страны, не являющейся членом Евросоюза.

Сейчас в составе команды два таких футболиста: Родриго и Эдер Милитао.

Согласно правилам Ла Лиги, клубы могут иметь в составе по пять игроков не из Евросоюза, однако в заявку на матч можно включить не более трех таких игроков.