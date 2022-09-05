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Ведущий легионер "Реала" получил испанское гражданство

Ведущий легионер "Реала" получил испанское гражданство Вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил испанское гражданство.
Футбол
5 сентября 2022 г. 19:09
Ведущий легионер Реала получил испанское гражданство

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил испанское гражданство.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, бразилец присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. С тех пор он проживает в Испании на постоянной основе.

Два года назад вингер сдал два необходимых для получения паспорта экзамена – по испанскому языку и по культуре страны.

Благодаря тому, что у Винисиуса теперь есть испанский паспорт, в заявке "Реала" освободилось одно место для потенциального новичка из страны, не являющейся членом Евросоюза.

Сейчас в составе команды два таких футболиста: Родриго и Эдер Милитао.

Согласно правилам Ла Лиги, клубы могут иметь в составе по пять игроков не из Евросоюза, однако в заявку на матч можно включить не более трех таких игроков.

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