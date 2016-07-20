Ведущий игрок "Шкендия": Шансы в матче с "Нефтчи" равные

Скопье. 20 июля. REPORT.AZ/ "Мы должны быть внимательными в игре с "Нефтчи". Пользуясь результатом первой игры, мы должны пройти раунд. Это историческая возможность для македонского футбола".

Как сообщает командированный в Скопью сотрудник Report, об этом заявил футболист македонского клуба "Шкендия" Ардиан Чучули.

29-летний полузащитник отметил, что они должны быть осторожными, несмотря на то, что играют дома: "Пользуясь фактором многочисленности болельщиков, и демонстрируя свою игру, мы должны пройти раунд. Шансы у нас одинаковые". Ардиан Чучули заявил, что они сделают все возможное, чтобы пройти раунд.

Отметим, что матч "Шкендия" - "Нефтчи" состоится 21 июля на стадионе "Филип II Македонский" и начнется в 22:00 по бакинскому времени.