Ведущий игрок "Цюриха" может пропустить матч с "Карабахом"

Ведущий футболист швейцарского "Цюриха" Блерим Джемайли может пропустить ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".



Ведущий футболист швейцарского "Цюриха" Блерим Джемайли может пропустить ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Неясно, выйдет ли завтра 36-летний полузащитник на поле, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба.

По информации, опытный игрок никак не может оправиться от травмы.

Отметим, что матч "Цюрих" - "Карабах", который состоится 27 июля, начнется в 21:00 по бакинскому времени. В ходе первой встречи в Баку "скакуны" одержали победу со счетом 3:2.