Ведущий игрок "Цюриха" может пропустить матч с "Карабахом"

Ведущий футболист швейцарского "Цюриха" Блерим Джемайли может пропустить ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".
Неясно, выйдет ли завтра 36-летний полузащитник на поле, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба.
По информации, опытный игрок никак не может оправиться от травмы.
Отметим, что матч "Цюрих" - "Карабах", который состоится 27 июля, начнется в 21:00 по бакинскому времени. В ходе первой встречи в Баку "скакуны" одержали победу со счетом 3:2.