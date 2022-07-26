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Ведущий игрок "Цюриха" может пропустить матч с "Карабахом"

Ведущий игрок "Цюриха" может пропустить матч с "Карабахом" Ведущий футболист швейцарского "Цюриха" Блерим Джемайли может пропустить ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".
Футбол
26 июля 2022 г. 21:34
Ведущий игрок Цюриха может пропустить матч с Карабахом


Ведущий футболист швейцарского "Цюриха" Блерим Джемайли может пропустить ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Неясно, выйдет ли завтра 36-летний полузащитник на поле, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба.

По информации, опытный игрок никак не может оправиться от травмы.

Отметим, что матч "Цюрих" - "Карабах", который состоится 27 июля, начнется в 21:00 по бакинскому времени. В ходе первой встречи в Баку "скакуны" одержали победу со счетом 3:2.

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Версия на азербайджанском языке "Sürix"inin aparıcı futbolçusu "Qarabağ"la oyunu buraxa bilər

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