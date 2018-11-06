Ведущие футболисты "Баварии" недовольны главным тренером команды

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Несколько футболистов "Баварии" выступили против главного тренера мюнхенской команды Нико Ковача, выразив недовольство его методами работы.

Как сообщает Report со ссылкой Kicker, Арьен Роббен, Франк Рибери, Томас Мюллер и Матс Хуммельс не воспринимают всерьез 48-летнего специалиста, мотивируя свое недовольство отсутствием должного тренерского опыта у хорвата.

Отметим, что Нико Ковач возглавляет "Баварию" с начала сезона. На этом посту он сменил Юппа Хайнкеса.