Ведущие футболисты "Баварии" недовольны главным тренером команды

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Несколько футболистов "Баварии" выступили против главного тренера мюнхенской команды Нико Ковача, выразив недовольство его методами работы.
Как сообщает Report со ссылкой Kicker, Арьен Роббен, Франк Рибери, Томас Мюллер и Матс Хуммельс не воспринимают всерьез 48-летнего специалиста, мотивируя свое недовольство отсутствием должного тренерского опыта у хорвата.
Отметим, что Нико Ковач возглавляет "Баварию" с начала сезона. На этом посту он сменил Юппа Хайнкеса.
Təbriz QuliyevАвтор новости