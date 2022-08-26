Вато Арвеладзе: Для меня большая честь быть игроком "Нефтчи"

"Для меня честь быть игроком "Нефтчи", потому что это большая команда".
Как сообщает Report, об этом в интервью на официальном сайте клуба заявил новый трансфер "Нефтчи" Вато Арвеладзе.
Грузинский форвард рассказал, что был взволнован, когда впервые услышал предложение от "черно-белых": "Играть здесь - большая ответственность для меня. Баку красивый город, с хорошими людьми. Мои родственники были в столице Азербайджана несколько раз и очень полюбили вашу страну. Они также были рады, что я приехал сюда".
Отметим, что столичный клуб подписал с Вато Арвеладзе контракт на 1+1 год.