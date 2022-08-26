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Вато Арвеладзе: Для меня большая честь быть игроком "Нефтчи"

Вато Арвеладзе: Для меня большая честь быть игроком "Нефтчи" "Для меня честь быть игроком "Нефтчи", потому что это большая команда".
Футбол
26 августа 2022 г. 03:44
Вато Арвеладзе: Для меня большая честь быть игроком Нефтчи

"Для меня честь быть игроком "Нефтчи", потому что это большая команда".

Как сообщает Report, об этом в интервью на официальном сайте клуба заявил новый трансфер "Нефтчи" Вато Арвеладзе.

Грузинский форвард рассказал, что был взволнован, когда впервые услышал предложение от "черно-белых": "Играть здесь - большая ответственность для меня. Баку красивый город, с хорошими людьми. Мои родственники были в столице Азербайджана несколько раз и очень полюбили вашу страну. Они также были рады, что я приехал сюда".

Отметим, что столичный клуб подписал с Вато Арвеладзе контракт на 1+1 год.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin yeni transferi: "Burada olmaq mənim üçün böyük fəxrdir"

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