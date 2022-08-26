Вато Арвеладзе: Для меня большая честь быть игроком "Нефтчи"

"Для меня честь быть игроком "Нефтчи", потому что это большая команда".

"Для меня честь быть игроком "Нефтчи", потому что это большая команда".

Как сообщает Report, об этом в интервью на официальном сайте клуба заявил новый трансфер "Нефтчи" Вато Арвеладзе.

Грузинский форвард рассказал, что был взволнован, когда впервые услышал предложение от "черно-белых": "Играть здесь - большая ответственность для меня. Баку красивый город, с хорошими людьми. Мои родственники были в столице Азербайджана несколько раз и очень полюбили вашу страну. Они также были рады, что я приехал сюда".

Отметим, что столичный клуб подписал с Вато Арвеладзе контракт на 1+1 год.