Василий Уткин: "Арарат" закрывается, а "Карабах" жив!

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Это просто удивительная история: армянин украл деньги у армянина. Для меня это в новинку".

Как сообщает Report, об этом заявил известный российский спортивный комментатор Василий Уткин, комментируя приостановление деятельности клуба "Арарат", учрежденного при поддержке Ассоциации армянской молодёжи Москвы.

Во время эфира на Sport FM он назвал позором приостановление деятельности учрежденного в марте 2017 года клуба через пять месяцев: "Во втором дивизионе можно было бы нормально играть с Романом Павлюченко и Маратом Измайловым. В итоге всё упёрлось в 20 миллионов рублей. Понимаете, они подвергли позору слово, которое для многих людей очень важно. Какой смешной позор".

Кроме того, В.Уткин на личной странице в Twitter также не остался равнодушен к приостановлению деятельности "Арарата". Комментатор, который некоторое время назад столкнулся с критикой азербайджанцев, сказав: "А вообще очень милы традиции Закавказья называть ведущий клуб этнонимом из соседней страны: Карабах, Арарат…", вновь позлил армян, написав: "Арарат" закрывается, а "Карабах" жив!

Российский комментатор на странице в Twitter даже провел опрос в связи с учреждением и крахом "Арарата". Он задал вопрос своим фолловерам, кто выглядит смешнее в связи с учреждением и крахом "Арарата". 37% респондентов ответили, что Московская диаспора армян.

В конце августа президент "Арарата" Валерий Оганесян сообщил, что покидает клуб в связи с проблемами со здоровьем. После этого вице-президент московского представителя Андраник Керопян сообщил о пропаже со счета клуба 20 млн рублей (400 тыс. манатов) и перечислении их на счет В.Оганесяна. Он сообщил, что в связи с этим было обращено в правоохранительные органы, а экс-президент клуба находится в Грузии.

Напомним, что "Арарат" обратил на себя внимание, собрав в составе известных футболистов, таких как Роман Павлюченко, Евгений Алдонин, Алексей Ребко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко. По словам главного тренера Александра Григоряна, клуб 7 сентября примет команду "Рязань", этот матч станет для "Арарата" последним.