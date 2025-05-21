Василий Березуцкий рассказал о травме, полученной в юбилейном матче ЦСКА

11:10

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Сабах" поделился впечатлениями от товарищеского матча по случаю 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА, отметив полученную травму как единственный негативный момент встречи.

Об этом Report заявил российский специалист.

Он назвал игру в Москве ярким событием.

"Все было организовано очень профессионально и интересно. Такие матчи важны — они возвращают воспоминания, позволяют снова встретиться с болельщиками и одноклубниками, с которыми вместе добились исторического успеха. Это как встреча выпускников — видишь, как изменились игроки за 20 лет", — сказал Березуцкий.

Он отметил, что участники той команды не только отличные спортсмены, но и настоящие личности.

"Нам повезло войти в историю как первый российский клуб, выигравший еврокубок. Единственный минус от юбилейной встречи — моя травма, полученная в матче. Но сейчас все в порядке", - сказал Березуцкий.

Отметим, что в юбилейной встрече в Москве легенды ЦСКА обыграли сборную ветеранов европейских клубов со счетом 5:1.