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VAR-центр временно приостановил свою деятельность на территории Бакинского олимпийского стадиона

VAR-центр временно приостановил свою деятельность на территории Бакинского олимпийского стадиона В связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, VAR-центр на территории Бакинского олимпийского стадиона приостановил свою деятельность до 1 февраля 2025 года.
Футбол
2 августа 2024 г. 09:32
VAR-центр временно приостановил свою деятельность на территории Бакинского олимпийского стадиона

В связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, VAR-центр на территории Бакинского олимпийского стадиона приостановил свою деятельность до 1 февраля 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

По этой причине организация VAR в играх Кубка Азербайджана и Премьер-лиги Азербайджана в сезоне 2024/2025 будет возможна только с помощью мобильного транспортного средства.

На балансе АФФА в настоящее время находятся 2 мобильных транспортных средства.

Отметим, что COP29 пройдет с 11 по 22 ноября.

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Версия на английском языке Baku Olympic Stadium's VAR Center suspends operations ahead of COP29
Версия на азербайджанском языке Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisindəki VAR Mərkəzi fəaliyyətini dayandırıb

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