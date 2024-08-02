VAR-центр временно приостановил свою деятельность на территории Бакинского олимпийского стадиона

В связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, VAR-центр на территории Бакинского олимпийского стадиона приостановил свою деятельность до 1 февраля 2025 года.

В связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, VAR-центр на территории Бакинского олимпийского стадиона приостановил свою деятельность до 1 февраля 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

По этой причине организация VAR в играх Кубка Азербайджана и Премьер-лиги Азербайджана в сезоне 2024/2025 будет возможна только с помощью мобильного транспортного средства.

На балансе АФФА в настоящее время находятся 2 мобильных транспортных средства.

Отметим, что COP29 пройдет с 11 по 22 ноября.