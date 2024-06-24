О нас

Ван Нистелрой может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Ван Нистелрой может вернуться в "Манчестер Юнайтед" Бывший форвард сборной Нидерландов Рууд Ван Нистелрой может вернуться в английский ФК "Манчестер Юнайтед" спустя 18 лет.
Футбол
24 июня 2024 г. 19:45
Ван Нистелрой может вернуться в Манчестер Юнайтед

Бывший форвард сборной Нидерландов Рууд Ван Нистелрой может вернуться в английский ФК "Манчестер Юнайтед" спустя 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, 47-летний тренер получил предложение от Эрика тен Хага, возглавляющего "красных дьяволов". Также сообщается, что он является одним из главных кандидатов на пост тренера "Бернли".

Ожидается, что он сообщит о своем решении на следующей неделе.

Экс-форвард Руд Ван Нистелрой с 2016 года работал в качестве тренера в системе ПСВ из Эйндховена. Летом 2022 года специалист занял пост главного тренера первой команды клуба, который покинул в мае 2023 года за тур до завершения национального первенства. Под его руководством ПСВ выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Van Nistelroy "Mançester Yunayted"ə qayıda bilər

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi