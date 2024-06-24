Ван Нистелрой может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Бывший форвард сборной Нидерландов Рууд Ван Нистелрой может вернуться в английский ФК "Манчестер Юнайтед" спустя 18 лет.

Бывший форвард сборной Нидерландов Рууд Ван Нистелрой может вернуться в английский ФК "Манчестер Юнайтед" спустя 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, 47-летний тренер получил предложение от Эрика тен Хага, возглавляющего "красных дьяволов". Также сообщается, что он является одним из главных кандидатов на пост тренера "Бернли".

Ожидается, что он сообщит о своем решении на следующей неделе.

Экс-форвард Руд Ван Нистелрой с 2016 года работал в качестве тренера в системе ПСВ из Эйндховена. Летом 2022 года специалист занял пост главного тренера первой команды клуба, который покинул в мае 2023 года за тур до завершения национального первенства. Под его руководством ПСВ выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов.