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Ван Гал заявил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную Португалии

Ван Гал заявил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную Португалии Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что может возглавить национальную команду Португалии.
Футбол
21 декабря 2022 г. 02:29
Ван Гал заявил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную Португалии

Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что может возглавить национальную команду Португалии.

Как передает Report, об этом сообщает Goal.

«Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это все, что я могу сказать», — сказал ван Гал.

71-летний нидерландец покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с ЧМ-2022. Команда проиграла сборной Аргентины в 1/4 финала (2:2, 3:4 — по пенальти).

Напомним, что экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост после поражение от Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 (0:1).

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Версия на азербайджанском языке Lui Van Qal məşqçilik karyerasını başa vurub

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