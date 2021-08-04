Ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу

Луи ван Гал стал новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу.
Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Контракт рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года. В конце июня Франк де Бур покинул должность главного тренера сборной Нидерландов после поражения в игре с командой Чехии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.
Ранее ван Гал тренировал сборную Нидерландов в 2000-2001 и 2012-2014 годах. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2014 года.
Последним местом работы ван Гала был "Манчестер Юнайтед", с которым он выиграл Кубок Англии в сезоне-2015/16. В марте 2019 года он объявил о завершении карьеры.