Ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу

Луи ван Гал стал новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу.

Луи ван Гал стал новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Контракт рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года. В конце июня Франк де Бур покинул должность главного тренера сборной Нидерландов после поражения в игре с командой Чехии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.

Ранее ван Гал тренировал сборную Нидерландов в 2000-2001 и 2012-2014 годах. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2014 года.

Последним местом работы ван Гала был "Манчестер Юнайтед", с которым он выиграл Кубок Англии в сезоне-2015/16. В марте 2019 года он объявил о завершении карьеры.