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Ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу

Ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу Луи ван Гал стал новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу.
Футбол
4 августа 2021 г. 14:05
Ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу

Луи ван Гал стал новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Контракт рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года. В конце июня Франк де Бур покинул должность главного тренера сборной Нидерландов после поражения в игре с командой Чехии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.

Ранее ван Гал тренировал сборную Нидерландов в 2000-2001 и 2012-2014 годах. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2014 года.

Последним местом работы ван Гала был "Манчестер Юнайтед", с которым он выиграл Кубок Англии в сезоне-2015/16. В марте 2019 года он объявил о завершении карьеры.

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