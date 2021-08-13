Валлийский форвард: С нетерпением жду игры с "Карабахом"

Я на седьмом небе от счастья, потому что забил гол. Однако для меня важнее, чтобы моя команда вышла в следующий этап.

Я на седьмом небе от счастья, потому что забил гол. Однако для меня важнее, чтобы моя команда вышла в следующий этап.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Red TV" заявил футболист шотландского клуба "Абердин" Райан Хеджес, говоря о победе над исландским клубом "Брейдбалик" со счетом 2:1 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Валлийский форвард отметил, что с нетерпением ждет приезда в Азербайджан: "Наша первая встреча будет на выезде. Затем нам предстоит домашний матч. На мой взгляд, по итогам двух матчей мы решим вопрос".

Отметим, что первая игра между "Карабахом" и "Абердином" состоится 17 августа, а вторая - 26 августа.