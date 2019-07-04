Валерий Газзаев против интеграции "Нефтчи" и "Арарата" в Премьер-лигу России

"На мой взгляд, интеграция иностранных клубов в премьер-лигу России - это нецелесообразно и, в принципе, исключено. Во-первых, мы должны учитывать квоты на международной арене".

Как сообщает Report, об этом заслуженный тренер России, зампред комитета по физкультуре и спорту Госдумы РФ Валерий Газзаев сказал Спорт-Экспресс, говоря о возможном расширении РПЛ.

64-летний специалист высказался против такого варианта: "Очевидно, что, перебравшись в чемпионат России, клубы практически лишатся возможности участвовать в еврокубках, а дополнительных квот никто не даст. "Астана" недавно играла в групповом турнире Лиги чемпионов, БАТЭ побеждал "Баварию" и "Ювентус" – они и их болельщики разве готовы отказаться от такого?

Во-вторых, во времена СССР была одна страна и одна национальная футбольная федерация. А как быть сейчас? У каждого государства – своя федерация, которая заботится о развитии внутреннего первенства. Где-то этот процесс идет активно, как, например, в Казахстане".

По мнению В.Газзаева данная идея будет невыгодна странам СНГ: "Но если забрать из чемпионата Беларуси БАТЭ или "Динамо" (Минск), из Азербайджана – "Нефтчи", из Армении – "Арарат", а из казахстанского первенства "Тобол", "Астану" или "Кайрат", то местный футбол просто рухнет, зрительский интерес сразу упадет, и вместо развития получится деградация. Зачем это нашим соседям?

Либо тогда нужно делать подобие закрытой лиги МЛС, как в Северной Америке. Там каждая команда платит большой денежный взнос за участие. Но тогда не может быть речи о еврокубках, потому что УЕФА против закрытых лиг".