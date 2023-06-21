Валерий Гладилин: В Турции очень любят футбол, понимают его

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в комментарии "Газете.Ru" заявил, что клубы турецкого чемпионата заинтересованы в том, чтобы иметь в составе российских футболистов.

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в комментарии "Газете.Ru" заявил, что клубы турецкого чемпионата заинтересованы в том, чтобы иметь в составе российских футболистов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.ру.

"Это игроки сборной, игроки высокой квалификации. В Турции очень любят футбол, понимают его. В интересах клубов иметь в составе российских футболистов. Все-таки и туристов много приезжает", — заявил Гладилин.

21 июня турецкие СМИ сообщили, что форвард ЦСКА Федор Чалов согласился на переход в "Галатасарай". Позже генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил, что ни с кем не контактировали по поводу возможного перехода игрока.

Также 21 июня издание Sabah написало, что полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев выдвинул дополнительные финансовые требования к "Бешикташу". Позже это опроверг отец футболиста.

Ранее бывший игрок московского "Спартака" Максим Деменко заявил, что только от футболистов зависит, будет ли массовый отъезд россиян в зарубежные чемпионаты.