​"Валенсия" во второй раз за сезон уволила главного тренера

Руководство испанского футбольного клуба "Валенсия" отправило в отставку главного тренера Альберта Селадеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Селадес возглавил "Валенсию" в сентябре, сменив Марселино Гарсию Тораля. Клуб под руководством Селадеса не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив по сумме двухматчевого противостояния в 1/8 финала итальянской "Аталанте". После 32 туров "Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, которое не позволяет в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Новым главным тренером команды в шестой раз назначен Воро Гонсалес.

Гонсалесу 56 лет, ранее он четыре раза исполнял обязанности главного тренера, а в период с 2016 по 2017 год был главным тренером. С 2017 года он входит в тренерский штаб клуба.