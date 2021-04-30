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Вальдес возвращается в "Барселону"

Вальдес возвращается в "Барселону" Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес принял приглашение вернуться в каталонский клуб на тренерскую должность
Футбол
30 апреля 2021 г. 21:16
Вальдес возвращается в Барселону
Виктор Вальдес

Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес принял приглашение вернуться в каталонский клуб на тренерскую должность.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, Вальдес станет тренером вратарей в академии клуба. Ранее испанец уже работал в "Барселоне". В 2019 году бывший вратарь был назначен тренером "Барселоны" U-19, однако, проработав всего три месяца, покинул клуб. Во многом его уход был вызван многочисленными конфликтами с Патриком Клюйвертом.

Виктор Вальдес выступал за "Барселону" с 2002 по 2014 год. Он является рекордсменом среди голкиперов по числу проведённых матчей в истории "сине-гранатовых".

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