​Вальбуэна объявил об уходе из “Фенербахче”

Полузащитник “Фенербахче“ Матьё Вальбуэна в своём “твиттере“ объявил об уходе из клуба в летнее межсезонье, передает Report.

“Моё приключение в этом клубе подошло к концу. Хочу поблагодарить каждого, с кем мне выпал шанс встретиться за два года здесь. Я был частью замечательной семьи. Никогда не забывайте: для меня Стамбул всегда будет жёлто-синим“, — говорится в прощальном письме французского футболиста.

Вальбуэна перешёл в “Фенербахче“ в 2017 году. У себя на родине хавбек выступал за “Марсель“ и “Лион“, также он известен по игре за московское “Динамо“ в период с 2014 по 2015 год.

В минувшем сезоне 34-летний полузащитник принял участие в 22 матчах турецкой Суперлиги, в которых записал на свой счёт 3 гола (1 — с пенальти) и получил 2 жёлтые карточки.