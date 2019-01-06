Вальверде: у меня по-прежнему есть контракт с "Барселоной"

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о своём контракте с каталонским клубом, передает Report.

«У меня действующий контракт с „Барселоной“. Это двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на год. В конце сезона мне нужно будет принять решение. Сейчас ещё даже не середина сезона, но у меня есть полное взаимопонимание с клубом. Как только вы проигрываете, СМИ начинают высчитывать вероятность вашей отставки. Но у меня по-прежнему есть контракт с „Барселоной“.

Не говорю, что я именно тот, кто должен принять решение. У нас есть соглашение, и мы будем его уважать. Я хорошо ладил с клубом с самого начала», — приводит слова Вальверде AS.

Напомним, после 17 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов каталонский клуб в 1/8 финала сыграет с «Лионом».