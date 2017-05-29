Вальверде стал главным тренером "Барселоны"

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Бывший наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде стал новым главным тренером «Барселоны».

Как передает Report, об этом на специальной пресс-конференции сегодня объявил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу.

53-летний специалист, который во время карьеры футболиста выступал за «Барселону» (1988-1990 года), сменил на посту главного тренера Луиса Энрике.

Контракт с Вальверде, который ранее также тренировал «Эспаньол», «Олимпиакос», «Вильярреал» и «Валенсию», рассчитан на два года.

Презентация Вальверде в качестве нового главного тренера «Барселоны» состоится в четверг, 1 июня.