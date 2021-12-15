Вакцинированные футболисты Премьер-Лиги Азербайджана освобождены от тестирования

В Премьер-Лиге Азербайджана приостановлена сдача перед играми теста на коронавирус футболистами, получившими две дозы вакцины или имеющими сертификат об иммунитете.

В Премьер-Лиге Азербайджана приостановлена сдача перед играми теста на коронавирус футболистами, получившими две дозы вакцины или имеющими сертификат об иммунитете.

Как сообщил Report начальник технико-спортивного отдела Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльгиз Аббасов, решение было принято несколько туров назад.

Э.Аббасов отметил, что это относится и к судьям, назначенным на встречи. Он также добавил, что согласно решению, командам и судьям разрешено выходить на игру в прежнем порядке – совместно: "На открытом воздухе подтверждено полное использование медиа-трибуны, использование медиа-комнаты во время перерыва в игре. Клубы также могут в полной мере использовать запасные скамейки. Однако правила могут быть изменены в зависимости от ситуации".