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    Вайгль не сыграет против Азербайджана, участие Озила под вопросом

    Футболист получил травму в товарищеском матче с Англией

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник Юлиан Вайгль пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза.

    Футболист получил травму в товарищеском матче с Англией (1:0) и был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.

    Врачи диагностировал у 21-летнего Вайгля повреждение левого бедра. Футболист уже покинул расположение национальной команды.

    Что касается Месута Озила, то 28-летний хавбек отсутствовал на сегодняшней тренировке из-за проблем со спиной. Участие хавбека в матче с Азербайджаном под вопросом.

    Матч Азербайджан – Германия состоится 26 марта в Баку. Начало – в 20:00.

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