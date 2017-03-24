Вайгль не сыграет против Азербайджана, участие Озила под вопросом

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник Юлиан Вайгль пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза.

Футболист получил травму в товарищеском матче с Англией (1:0) и был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.

Врачи диагностировал у 21-летнего Вайгля повреждение левого бедра. Футболист уже покинул расположение национальной команды.

Что касается Месута Озила, то 28-летний хавбек отсутствовал на сегодняшней тренировке из-за проблем со спиной. Участие хавбека в матче с Азербайджаном под вопросом.

Матч Азербайджан – Германия состоится 26 марта в Баку. Начало – в 20:00.