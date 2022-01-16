Вагнер Лав подписал контракт с датским "Мидтьюлланном"

Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с датским футбольным клубом "Мидтьюллан".

Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с датским футбольным клубом "Мидтьюллан".

Как передает Report со ссылкой на издание Globo Esporte, соглашение рассчитано на шесть месяцев. 17 января 37-летний бразилец пройдет медицинское обследование.

"Мидтьюллан" после 17 туров набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Дании. В 2020 году датский клуб впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Вагнер Лав станет седьмым бразильцем в составе команды. Экс-форвард московского ЦСКА последние полтора года выступал за казахстанский "Кайрат".

За клуб из Алматы Вагнер провел 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач.