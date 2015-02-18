Вагиф Садыгов: Я тесно связан с клубом "Сумгайыт"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "Моя кандидатура была выдвинута клубом "Сумгайыт" в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), а ПФЛ, в свою очередь, обратилась в АФФА.

Об этом в заявлении Report отметил председатель Тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов.

В.Садыгов заявил, что его кандидатура на членство в Исполнительном комитете АФФА была выдвинута клубом "Сумгайыт" из-за вакансии, возникшей после смерти Алекпера Мамедова: "Я тесно связан с клубом "Сумгайыт". Видимо, они не забыли о наших теплых отношениях. Они решили выдвинуть мою кандидатуру, учитывая мои заслуги перед азербайджанским футболом".

По словам В.Садыгова, вне зависимости от результатов выборов, он продолжит деятельность в Тренерском комитете: "Независимо от того, где работаю, я являюсь тренером и должен приложить усилия для развития азербайджанского футбола. В случае принятия меня на предстоящей 6 марта конференции в членство в ИК, мне хотелось бы продолжить деятельность и в комитете. Думаю, что члены Тренерского комитета положительно воспринимают мою кандидатуру. Было бы неплохо, если бы вы спросили их об этом. Каждая работа требует ответственности. Я человек ответственный, и поэтому и к новой работе подойду со всей ответственностью. Главное, чтобы мы были готовы сделать все возможное для развития нашего футбола".

Напомнив, что отметивший 17 февраля 50-летие Назим Сулейманов на данный момент безработный, В.Садыгов сказал, что насчет Н.Сулейманова у него серьезные планы: "Назим муаллим один из нас, он тренер и должен всегда находиться среди футболистов. Я периодически общаюсь с ним. Думаю, что мы добьемся поставленной цели".

В.Садыгов заявил, что если ему придется покинуть Тренерский комитет, на этот пост имеются достойные кандидаты: "Незаменимых людей нет. Каждый член комитета достоин этого поста. С самого начала мы договорились, что между нами не будет разделения должностей. Достойные будут заменять друг друга и продолжат работу на профессиональном уровне".