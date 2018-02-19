Вагиф Садыгов: В здоровье Беюкаги Гаджиева нет изменений

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В здоровье члена тренерского комитета АФФА Беюкаги Гаджиева нет изменений.

Об этом Report сообщил председатель комитета Вагиф Садыгов.

В.Садыгов отметил, что бывший главный тренер клубов "Нефтчи" и "Баку" все еще находится в реанимационном отделе Modern Hospital. По его словам, врачи стараются восстановить работу его сердца, но не могут добиться желаемого результата.

Председатель отметил, что кровоток в сердце Б.Гаджиева все еще работает на 20%, а другие проблемы со здоровьем препятствуют восстановлению работы сердца. В.Садыгов добавил, что здоровье члена комитета находится в центре внимания АФФА.

Отметим, что Беюкага Гаджиев 8 февраля перенес инфаркт. В Центральной клинической больнице на его сердце установили два стенда.