Вагиф Садыгов: Поражение от сборной Северной Ирландии стало для нас "холодным душем"

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Состоится встреча с главным тренером нашей сборной Робертом Просинечки. Теперь можно сказать что-то окончательное касательно результатов сборной".

Об этом в заявлении Report сказал председатель Комитета тренеров АФФА Вагиф Садыгов, комментируя поражение сборной со счетом 0:4 на матче с Северной Ирландией в IV туре отборочного группового этапа чемпионата мира 2018 года.

По его словам, они очень сожалеют, что проиграли: "Победы сборной нас радовали и мы ждали их продолжения на мачте с Северной Ирландией. Очень жаль, что результат был таковым. Это показывает, что нашей сборной предстоит большая работа. Поражение команде Северной Ирландии стало для нас "холодным душем". Мы должны постараться не повторять ошибок в будущем году. Нужно продолжить путь и не терять надежду".

Касаясь причин поражения, руководитель комитета сказал: "Наше поражение имеет несколько причин, которые нужно проанализировать и сделать вывод. Проигрыш или победа не бывают без причин. Я не знаю, почему это случилось, то ли из-за уверенности в победу, то ли по другой причине. Предыдущие проблемы остаются нерешенными. Над ними также нужно поработать".

В.Садыгов отказался комментировать стартовый состав матча с Ирландией: "Это полностью дело главного тренера. Он анализирует противника, работает с командой и лучше знает футболистов".