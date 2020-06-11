Вагиф Садыгов: Ликвидация Премьер-лиги Азербайджана - один из вариантов

Вагиф Садыгов https://report.az/storage/news/00f2cee18a94d13aa611f69550a9e089/aa9e9e10-16e8-48e3-8f68-873b0dae9057_292.jpg

"Постоянно идут обсуждения о судьбе чемпионата. Мы всегда должны учитывать ситуацию. Нам известно, что Профессиональная футбольная лига работает над различными вариантами. В любом случаев последнее решение будет регулироваться в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабмине. Их решения важны, поэтому мы в позиции ожидания".

Об этом Report сказал вице-президент и председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов, говоря о судьбе Премьер-лиги Азербайджана.

По словам Садыгова, клубы тоже прилагают усилия для выхода из сложившейся ситуации.

Вице-президент прокомментировал вероятность преждевременной отмены сезона: "Это один из вариантов. Не будем забывать, что решения о старте тренировок и начале чемпионата приняли вместе АФФА, ПФЛ и клубы. Думаю, если возникнет необходимость ликвидировать чемпионат, в первую очередь эти структуры должны вновь собраться и провести обсуждения".