Вагиф Садыгов: Ликвидация Премьер-лиги Азербайджана - один из вариантов

"Постоянно идут обсуждения о судьбе чемпионата. Мы всегда должны учитывать ситуацию. Нам известно, что Профессиональная футбольная лига работает над различными вариантами. В любом случаев последнее решение будет регулироваться в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабмине. Их решения важны, поэтому мы в позиции ожидания".
Об этом Report сказал вице-президент и председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов, говоря о судьбе Премьер-лиги Азербайджана.
По словам Садыгова, клубы тоже прилагают усилия для выхода из сложившейся ситуации.
Вице-президент прокомментировал вероятность преждевременной отмены сезона: "Это один из вариантов. Не будем забывать, что решения о старте тренировок и начале чемпионата приняли вместе АФФА, ПФЛ и клубы. Думаю, если возникнет необходимость ликвидировать чемпионат, в первую очередь эти структуры должны вновь собраться и провести обсуждения".