Вагиф Джавадов: Выездной матч с клубом "Шкендия" будет непростым для "Карабаха"

Выездной матч с клубом "Шкендия" (Северная Македония) в рамках III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА будет непростым для "Карабаха".

Выездной матч с клубом "Шкендия" (Северная Македония) в рамках III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА будет непростым для "Карабаха".

Об этом сказал Report бывший футболист агдамского клуба Вагиф Джавадов.

36-летний специалист отметил, что "Шкендия" - сильная команда:

"Выездной матч с представителем Северной Македонии будет непростым для "Карабаха". "Шкендия" обыграла сильную команду на предыдущем этапе. Гурбан Гурбанов также признался, что команда соперника сильна. Поэтому я полагаю, что они отнесутся к игре ответственно и добьются успеха. Желаю "Карабаху" успеха".

Отметим, что матч "Шкендия" - "Карабах" начнется сегодня в 22:00 по бакинскому времени. Ответная встреча состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.