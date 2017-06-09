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    Вагиф Джавадов попал в список футболистов, выступавших в сборной без контракта с клубом

    В список включены еще 7 игроков

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Обнародован список футболистов, приглашенных в сборную без заключения профессионального контракта со своими клубами. Как сообщает Report, в список состоящий из 8 футболистов попал также бывший нападающий азербайджанской сборной Вагиф Джавадов. В настоящее время 28-летний нападающий не является членом какого-либо клуба. Его последним клубом был АЗАЛ, где Джавадов выступал во второй половине прошлого сезона.

    Список других футболистов:

    Ронни Бюхель

    Эмануэль Маммана

    Гарри Уилсон

    Хавьер Маскерано

    Луис Перес

    Марсело Троббиани

    Мигель Сентено

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