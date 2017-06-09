Вагиф Джавадов попал в список футболистов, выступавших в сборной без контракта с клубом

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Обнародован список футболистов, приглашенных в сборную без заключения профессионального контракта со своими клубами. Как сообщает Report, в список состоящий из 8 футболистов попал также бывший нападающий азербайджанской сборной Вагиф Джавадов. В настоящее время 28-летний нападающий не является членом какого-либо клуба. Его последним клубом был АЗАЛ, где Джавадов выступал во второй половине прошлого сезона.

Список других футболистов:

Ронни Бюхель

Эмануэль Маммана

Гарри Уилсон

Хавьер Маскерано

Луис Перес

Марсело Троббиани

Мигель Сентено