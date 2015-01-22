Вагиф Джавадов подписал контракт с турецким клубом "Boluspor"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Азербайджана Вагиф Джавадов перешел в турецкий клуб "Boluspor".

Об этом Report сообщил отец 26-летнего нападающего Физули Джавадов.

По его словам, Вагиф расстался с клубом "Qaziantep BB" по обоюдному согласию и заключил 6-месячный контракт с другим представителем I Лиги. При желании сторон летом контракт может быть продлен еще на год.

Отметим, что в настоящее время "Boluspor" после 16-ти туров в I Лиге Турции расположился на 13-ой ступени с 17-ю очками.

В свое время во время игры с "Qaziantep BB" Вагиф Джавадов забил один из своих голов именно в ворота этой команды.