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    Вагиф Джавадов подписал контракт с турецким клубом "Boluspor"

    Контракт заключен на полгода

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Азербайджана Вагиф Джавадов перешел в турецкий клуб "Boluspor".

    Об этом Report сообщил отец 26-летнего нападающего Физули Джавадов.

    По его словам, Вагиф расстался с клубом "Qaziantep BB" по обоюдному согласию и заключил 6-месячный контракт с другим представителем I Лиги. При желании сторон летом контракт может быть продлен еще на год.

    Отметим, что в настоящее время "Boluspor" после 16-ти туров в I Лиге Турции расположился на 13-ой ступени с 17-ю очками.

    В свое время во время игры с "Qaziantep BB" Вагиф Джавадов забил один из своих голов именно в ворота этой команды.

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