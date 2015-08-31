​Вагиф Джавадов перешел в "Габалу"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Хазар-Лянкяран" Вагиф Джавадов перешел в достигший группового этапа Лиги Европы клуб "Габала".

Об этом Report сообщил главный менеджер клуба Заур Азизов.

По его словам, с футболистом заключен 6-месячный арендный контракт: "Наш трансфер на этом не заканчивается. До конца дня ожидается еще один трансфер, это будет легионер".

Отметим, что за свою карьеру Вагиф Джавадов выступал в составе команд "Карабах", "Баку", "Интер", "Твенте" (Голландия), "Волга" (Россия) и турецких клубов "Газиантеп ББ" и "Болуспор".